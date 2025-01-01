Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»

Александр Овечкин поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас – были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость! В каждый из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!

В новом, 2025 году желаю вам здоровья, счастья, личных успехов и наших общих побед! Надеюсь, что вы останетесь рядом и будете и дальше поддерживать! А я буду двигаться шаг за шагом и радовать вас своей игрой. Еще раз спасибо!

С Новым годом!» – написал Александр Овечкин .

Овечкин не забил впервые после травмы – ранее были голы «Торонто» и «Детройту». У него 3 броска, 3 хита и 1 потеря за 16:14 с «Бостоном»