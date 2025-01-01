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Дубов – Ниманну: «Готов сыграть с тобой, если ты пройдешь тест на детекторе лжи о читерстве»

Дубов согласен сыграть с Ниманном, если американец пройдет тест на детекторе лжи.

Российский шахматист Даниил Дубов не пришел на партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал встречу.

На это Ниманн предложил Дубову сыграть блиц на любых условиях в любом месте и даже перечислить 10 тысяч долларов в благотворительный фонд, если Дубов победит.

«Теперь, когда ты выступил, мы можем и поговорить.

Я готов играть на следующих условиях: ты соглашаешься на тест на детекторе лжи с обученным профессионалом, я уверен, что мы сможем найти доверенный независимый орган, чтобы выбрать компанию/человека, который будет его проводить.

Тест должен включать только вопросы о мошенничестве, а результаты должны быть сообщены всему сообществу. Если тест окажется чистым, я признаю, что мое решение было опрометчивым, и я готов сыграть против тебя блиц-матч из 24 игр, по 8 игр в день, 2000$ за очко», – написал Дубов.

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Даниила Дубова
logoХанс Ниманн
Даниил Дубов
детектор лжи
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