«Пришла в голову замечательная, ужасная идея. Ждите». Загитова сфотографировалась в образе Гринча
Алина Загитова сфотографировалась в образе Гринча.
«Гринчу пришла в голову замечательная, ужасная идея.
Счастливого Нового года! Ждите», – написала Загитова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Загитовой
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