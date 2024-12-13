«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги конференций. «Витория», «Фиорентина», «Легия», «Лугано», «Шэмрок Роверс», «Серкль Брюгге» и «Ягеллония» – в топ-8 перед последним туром
По итогам 5-го тура общего этапа турнира лондонцы возглавляют таблицу. Только команда тренера Энцо Марсеки еще не теряла очки в этом розыгрыше.
В первую восьмерку перед заключительным туром также входят «Витория Гимараэш» (13 очков), «Фиорентина» (12), «Легия» (12), «Лугано» (12), «Шэмрок Роверс» (11), «Серкль Брюгге» (11) и «Ягеллония» (11).
«Астана» идет 28-й (4), «Динамо» Минск – 33-м (3), «Петрокуб» – 35-м (1).
Напомним, что с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три, на выезде) против шести разных соперников. Результаты матчей всех 36 команд учитываются в рамках одной таблицы.
По итогам общего этапа восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф (команды с 9-го по 16-е места станут сеянными). Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинут турнир.
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