Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Пригода, Жигалов, Корнев, Клепикова выступят в финалах

Чикунова и Пригода выступят в финала на чемпионате мира на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Финалы Женщины 100 м, вольный стиль 19:32 Участница из России: Дарья Клепикова . 200 м, баттерфляй 20:06 100 м, брасс 20:30 Участница из России: Евгения Чикунова . 4х200 м, эстафета, вольный стиль 21:29 Мужчины 100 м, вольный стиль 19:40 Участник из России: Егор Корнев . 200 м, баттерфляй 20:16 100 м, брасс 20:38 Участники из России: Александр Жигалов , Кирилл Пригода . 400 м, вольный стиль 21:13 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала заплывов – московское. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».