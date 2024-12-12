Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Пригода, Жигалов, Корнев, Клепикова выступят в финалах
Чикунова и Пригода выступят в финала на чемпионате мира на короткой воде.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
100 м, вольный стиль
19:32
Участница из России: Дарья Клепикова.
200 м, баттерфляй
20:06
100 м, брасс
20:30
Участница из России: Евгения Чикунова.
4х200 м, эстафета, вольный стиль
21:29
Мужчины
100 м, вольный стиль
19:40
Участник из России: Егор Корнев.
200 м, баттерфляй
20:16
100 м, брасс
20:38
Участники из России: Александр Жигалов, Кирилл Пригода.
400 м, вольный стиль
21:13
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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