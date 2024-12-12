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«Спартак» интересовался Шредером. Бывший спортивный директор «Лейпцига» отказал (Metaratings)

«Спартак» интересовался спортивным директором системы «Ред Булл».

Российский клуб контактировал с немецким спортивным директором системы «Ред Булл» Рувеном Шредером до перехода специалиста из «Лейпцига» в «Зальцбург», сообщает Metaratings.

После прихода Юргена Клоппа в систему «РБ» на должность директора по международным связям Шредер был готов обсуждать различные варианты, но отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России.

На тот момент он был в «Лейпциге», но выбрал продолжить работу внутри системы в «РБ» – в «Зальцбурге».

«Спартак» ранее покинул спортивный директор Томаш Амарал.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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