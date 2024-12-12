Кубок Первого канала. «Россия 25» против сборной мира КХЛ, Беларусь сыграет с Казахстаном
В Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала.
Беларусь сыграет с Казахстаном, «Россия 25» будет противостоять сборной мира КХЛ.
Беларусь – Казахстан – 14:30
«Россия 25» – сборная мира КХЛ – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Россия 25» – 0 (0), сборная мира КХЛ – 0 (0), Беларусь – 0 (0), Казахстан – 0 (0).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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