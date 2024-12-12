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  • Макгиди о Махачкале: «Город словно заброшенный: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль пути. Раздевалки похожи на школьные классы, отель – максимум одна звезда. Худший опыт»
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Макгиди о Махачкале: «Город словно заброшенный: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль пути. Раздевалки похожи на школьные классы, отель – максимум одна звезда. Худший опыт»

Эйден Макгиди назвал Махачкалу худшим городом, в котором он играл.

Ирландский хавбек был футболистом «Спартака» с 2010 по январь 2014 года. Тогда в РПЛ выступал «Анжи».

– Вы называли Махачкалу худшим городом, в котором играли.

– Да, было такое, ха-ха!

– Почему?

– Тогда у них был старый стадион, где раздевалки похожи на школьные классы. Очень холодно. Все эти вещи добавляли эмоций, что в итоге сложилось в худший опыт выездных матчей. Помню, что я еще и плохо сыграл там. Поле было отвратительным. Да и отель... Кажется, там максимум одна звезда! Буквально – bed&breakfast.

Перед игрой еда была ужасной. Я спросил у Жано [Ананидзе]: «Что это вообще такое»? А он ответил, что это одна из лучших гостиниц в Махачкале... Просто невозможно! Причем их команда жила в более хорошем отеле. Уже потом они построили и новый стадион, и новую гостиницу. Но тот случай стал пиком нашего пребывания в Махачкале.

Плюс в день матча шел дождь, который испортил газон. В общем, едешь ты по Махачкале, а за окном словно заброшенный город: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль всего пути... Не самый лучший опыт. Думаю, сегодня там все иначе.

– После этого рассказа вам лучше туда не возвращаться.

– Возможно, кто-то посадит меня в подвал, ха-ха! – сказал бывший игрок «Спартака» Эйден Макгиди.

Макгиди о Саранске: «Я ударил дверь ногой или кулаком, но она была из картона – возможно, ее сделали еще в Советском Союзе! И сам стадион был будто из 1940-х годов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭйден Макгиди
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
еда
logoАнжи
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