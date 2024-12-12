НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Бостон » примет «Детройт », «Майами » сыграет с «Торонто », «Новый Орлеан » встретится с «Сакраменто». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.