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НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто», «Новый Орлеан» встретится с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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logoНовый Орлеан
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