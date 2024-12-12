НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
«Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто», «Новый Орлеан» встретится с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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