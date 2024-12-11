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Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Дербушева стартует 10-й, Миронова – 14-й, Казакевич – 19-й, Наталия Шевченко – 21-й, Халили - 33-й, Резцова – 44-й

12 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист 

3. Полина Шевнина 

5. Ульяна Нигматуллина 

7. Елизавета Каплина 

9. Любовь Калинина 

10. Тамара Дербушева

11. Анастасия Гришина 

13. Алина Кудисова 

14. Светлана Миронова 

15. Кира Дюжева 

16. Ксения Довгая

17. Екатерина Мошкова 

19. Ирина Казакевич 

20. Анастасия Егорова 

21. Наталия Шевченко 

24. Анна Грухвина 

26. Валерия Каюмова 

28. Полина Плюснина 

33. Анастасия Халили 

35. Виктория Сливко 

41. Виктория Метеля

43. Анастасия Зырянова 

44. Кристина Резцова 

45. Антонина Кирсанова  

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Тамара Дербушева (Воронина)
Полина Шевнина
Елизавета Каплина
Любовь Калинина
logoСветлана Миронова
Ксения Довгая
Кира Дюжева
Алина Кудисова
logoИрина Казакевич
logoЕкатерина Мошкова
logoАнна Грухвина
logoАнастасия Егорова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВиктория Сливко
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Виктория Метеля
Полина Плюснина
logoКристина Резцова
Анастасия Зырянова
logoсборная России жен
индивидуальная гонка (жен)
результаты
Анастасия Гришина
чемпионат России
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