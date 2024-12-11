Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Дербушева стартует 10-й, Миронова – 14-й, Казакевич – 19-й, Наталия Шевченко – 21-й, Халили - 33-й, Резцова – 44-й
12 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.
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Ижевск
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
10. Тамара Дербушева
11. Анастасия Гришина
13. Алина Кудисова
15. Кира Дюжева
16. Ксения Довгая
19. Ирина Казакевич
21. Наталия Шевченко
24. Анна Грухвина
26. Валерия Каюмова
28. Полина Плюснина
33. Анастасия Халили
35. Виктория Сливко
41. Виктория Метеля
44. Кристина Резцова
45. Антонина Кирсанова
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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