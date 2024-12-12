«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Виктория» Пльзень принимает «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы