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«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Виктория» Пльзень принимает «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoМанчестер Юнайтед
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logoЛига Европы УЕФА
logoВиктория Пльзень
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