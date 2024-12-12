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Борис Ротенберг-младший получил тренерскую лицензию УЕФА B

Борису Ротенбергу вручили лицензию УЕФА B.

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории «B-УЕФА».

Вручил лицензию главный инструктор академии РФС по тренерскому образованию, инструктор ФИФА и УЕФА Александр Венцель.

«Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и все руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России.

Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении. Такой подход позволит нам в Департаменте развития молодежного футбола выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд Академии всех возрастов», – заявил Ротенберг.

Фото: www.fclm.ru

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Локомотива»
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