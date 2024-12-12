Суд отклонил ходатайство об аресте инвестора «Химок» Садыгова по делу о мошенничестве
Суд не стал арестовывать инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
Ранее стало известно о задержании Садыгова. Утверждалось, что это может быть связано с его строительным бизнесом в Московской области.
«Головинский районный суд города Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении поддерживающего футбольный клуб «Химки» бизнесмена Туфана Садыгова под стражу по делу о мошенничестве», – написал журналист Василий Конов.
Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Василия Конова
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