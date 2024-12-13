Кучеров набрал 6 очков за матч во 2-й раз в карьере в НХЛ – 1+5 с «Калгари». Он поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров – 44 балла в 25 играх

Никита Кучеров набрал 6 очков за матч во 2-й раз в карьере в НХЛ – 1+5 с «Калгари».

Форвард «Тампы » забросил шайбу и сделал ассистентский пента-трик в игре с «Флэймс» (8:3) в регулярном чемпионате.

31-летний россиянин, впервые в карьере сделавший 5 результативных передач в одном матче, был признан первой звездой встречи.

На счету Кучерова стало 44 (14+30) очков в 25 играх в текущем сезоне.

Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров , где уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (47 баллов в 31 игре, 11+36).

Сегодня Кучеров (19:11, 4:06 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2.

Отметим, что впервые Никита набрал 6 очков за матч в ноябре прошлого года в матче с «Каролиной» (8:2) – 2 шайбы и 4 результативные передачи.