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«Лацио» и «Атлетик» лидируют в Лиге Европы после 6-го тура, «МЮ» – 7-й, «Фенербахче» Моуринью – 21-й, киевское «Динамо» вылетело

«Лацио» лидирует в таблице Лиги Европы после 6-го тура, «МЮ» входит в топ-8.

Римский клуб набрал 16 из 18 очков, как и «Атлетик», но занимает первое место по дополнительным показателям.

В топ-8 также входят «Андерлехт» (14 очков), «Лион» (13), «Айнтрахт» (13), «Галатасарай» (12), «Манчестер Юнайтед» (12) и «Рейнджерс» (11).

«Тоттенхэм» (11) располагается на 9-й строчке, «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – на 12-й (10), «Рома» – на 14-й (9), «Порту» – на 18-й (8), «Фенербахче» Жозе Моуринью – на 21-й (8).

«Карабах» идет 33-м (3), киевское «Динамо», замыкающее таблицу, вылетело (0 баллов).

Напомним, что с этого сезона на общем этапе Лиги Европы 36 команд проводят по 8 матчей с разными соперниками (4 дома, 4 на выезде). Восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинут турнир.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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