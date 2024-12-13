«Лацио» и «Атлетик» лидируют в Лиге Европы после 6-го тура, «МЮ» – 7-й, «Фенербахче» Моуринью – 21-й, киевское «Динамо» вылетело

«Лацио» лидирует в таблице Лиги Европы после 6-го тура, «МЮ» входит в топ-8.

Римский клуб набрал 16 из 18 очков, как и «Атлетик », но занимает первое место по дополнительным показателям.

В топ-8 также входят «Андерлехт » (14 очков), «Лион » (13), «Айнтрахт » (13), «Галатасарай » (12), «Манчестер Юнайтед » (12) и «Рейнджерс » (11).

«Тоттенхэм » (11) располагается на 9-й строчке, «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна – на 12-й (10), «Рома» – на 14-й (9), «Порту» – на 18-й (8), «Фенербахче » Жозе Моуринью – на 21-й (8).

«Карабах » идет 33-м (3), киевское «Динамо », замыкающее таблицу, вылетело (0 баллов).

Напомним, что с этого сезона на общем этапе Лиги Европы 36 команд проводят по 8 матчей с разными соперниками (4 дома, 4 на выезде). Восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинут турнир.