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Барбашев забил «Виннипегу» в овертайме – 14-й гол в сезоне. У него 29 очков в 29 играх

Иван Барбашев забил «Виннипегу» в овертайме – 14-й гол в сезоне.

Форвард «Вегаса» принес своей команде победу над «Джетс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 28-летнего россиянина стало 29 (14+15) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+14». 

Сегодня Барбашев (19:52, 0:55 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ (еще 3 раза не попал в створ), а также применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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