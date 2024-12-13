Барбашев забил «Виннипегу» в овертайме – 14-й гол в сезоне. У него 29 очков в 29 играх

Иван Барбашев забил «Виннипегу» в овертайме – 14-й гол в сезоне.

Форвард «Вегаса » принес своей команде победу над «Джетс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 28-летнего россиянина стало 29 (14+15) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

Сегодня Барбашев (19:52, 0:55 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ (еще 3 раза не попал в створ), а также применил 1 силовой прием.