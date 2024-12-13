«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забросил 9 шайб за матч – «Монреалю». В 3-м периоде – 6 голов, это 6-й случай в истории клуба
«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забил 9 голов за матч – «Монреалю».
«Пингвинс» разгромили «Канадиенс» (9:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Брайан Раст оформил хет-трик, Рикард Ракелль сделал дубль, Крис Летанг, Энтони Бовилье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари забросили по одному разу.
Команда под руководством Майка Салливана забросила 9+ шайб за матч впервые с ноября прошлого года, когда был разгромлен «Сан-Хосе» (10:2).
При этом пенсильванцы 6 раз отличились в третьем периоде – это 6-й такой случай в истории клуба и всего 2-й в XXI веке (в ноябре 2019 года было 6 шайб в заключительной 20-минутке матча с «Ванкувером» – 8:6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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