«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забросил 9 шайб за матч – «Монреалю». В 3-м периоде – 6 голов, это 6-й случай в истории клуба

«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забил 9 голов за матч – «Монреалю».

«Пингвинс» разгромили «Канадиенс» (9:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

Брайан Раст оформил хет-трик, Рикард Ракелль сделал дубль, Крис Летанг, Энтони Бовилье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари забросили по одному разу.

Команда под руководством Майка Салливана забросила 9+ шайб за матч впервые с ноября прошлого года, когда был разгромлен «Сан-Хосе» (10:2).

При этом пенсильванцы 6 раз отличились в третьем периоде – это 6-й такой случай в истории клуба и всего 2-й в XXI веке (в ноябре 2019 года было 6 шайб в заключительной 20-минутке матча с «Ванкувером» – 8:6).