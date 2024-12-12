Чалов забил за ПАОК в Лиге Европы. У форварда 2+2 в 5 последних матчах за греческий клуб

Федор Чалов забил за ПАОК во втором подряд матче в Лиге Европы.

Бывший нападающий ЦСКА поразил ворота «Ференцвароша » в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы (5:0). В прошлом туре Чалов забил РФШ (2:0).

Таким образом, в активе 26-летнего форварда 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 5 последних матчах за греческий клуб.

Всего за ПАОК Чалов провел 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь .