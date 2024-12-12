НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Детройт», «Миннесота» встретится с «Эдмонтоном», «Тампа» – с «Калгари»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия » примет «Детройт», «Вегас » встретится с «Виннипегом », «Колорадо » будет противостоять «Юте», «Флорида » сыграет с «Ванкувером». НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ