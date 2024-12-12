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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Детройт», «Миннесота» встретится с «Эдмонтоном», «Тампа» – с «Калгари»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» примет «Детройт», «Вегас» встретится с «Виннипегом», «Колорадо» будет противостоять «Юте», «Флорида» сыграет с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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результаты матчей
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logoНью-Джерси
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logoВиннипег
logoСан-Хосе
logoКолорадо
logoТампа-Бэй
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