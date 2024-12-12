НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Детройт», «Миннесота» встретится с «Эдмонтоном», «Тампа» – с «Калгари»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» примет «Детройт», «Вегас» встретится с «Виннипегом», «Колорадо» будет противостоять «Юте», «Флорида» сыграет с «Ванкувером».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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