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Инвестор «Химок» Садыгов отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд отправил инвестора «Химок» Туфана Садыгова под домашний арест.

Ранее стало известно о задержании Садыгова. Утверждалось, что это может быть связано с его строительным бизнесом в Московской области. Сегодня суд отклонил ходатайство следствия о заключении Садыгова под стражу по делу о мошенничестве.

«Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», – говорится в пресс-службе суда.

Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, Садыгов Т.А. о и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере

Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: суды общей юрисдикции города Москвы
Туфан Садыгов
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Р-Спорт
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