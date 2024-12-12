Инвестор «Химок» Садыгов отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Ранее стало известно о задержании Садыгова. Утверждалось, что это может быть связано с его строительным бизнесом в Московской области. Сегодня суд отклонил ходатайство следствия о заключении Садыгова под стражу по делу о мошенничестве.
«Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», – говорится в пресс-службе суда.
Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, Садыгов Т.А. о и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере
Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»
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