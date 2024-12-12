Онана отдал неточный пас на де Лигта, и «МЮ» пропустил от «Виктории» в начале 2-го тайма в матче Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» пропустил после ошибки Андре Онана в матче Лиги Европы.
«Виктория» Пльзень принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы (1:0, второй тайм).
На 48-й минуте вратарь «МЮ» отдал пас на линию штрафной на защитника Маттейса де Лигта, который находился под давлением соперника.
Пас получился неточным – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал пас форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота Онана.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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