Онана отдал неточный пас на де Лигта, и «МЮ» пропустил от «Виктории» в начале 2-го тайма в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» пропустил после ошибки Андре Онана в матче Лиги Европы.

«Виктория» Пльзень принимает «Манчестер Юнайтед » в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы (1:0, второй тайм).

На 48-й минуте вратарь «МЮ» отдал пас на линию штрафной на защитника Маттейса де Лигта , который находился под давлением соперника.

Пас получился неточным – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал пас форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота Онана .

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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