«Астана» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Астана» принимает «Челси» в матче 5-го тура Лиги конференций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

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