Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Водитель, обвиняемый в смерти Джонни Годро, может получить до 20 лет заключения.

В августе форварда «Коламбуса » и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в его крови составлял 0,087 промилле. Это выше установленного законом предела в 0,08.

43-летнему Шону Хиггинсу, который находился за рулем внедорожника, сбившего братьев Годро , вынесено обвинительное заключение большим жюри присяжных.

Согласно данным NBC Philadelphia, Хиггинсу предъявлены несколько обвинений. Среди них – непредумышленное убийство при управлении транспортным средством, непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени, фальсификация вещественных доказательств четвертой степени и оставление места происшествия со смертельным исходом второй степени.

С момента ареста Хиггинс содержится в исправительном учреждении округа Салем. На последнем судебном заседании в ноябре судья постановил, что Хиггинс должен оставаться под стражей до начала суда, сославшись на то, что подсудимый может сбежать.

Если Хиггинса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он должен предстать перед судом 7 января 2025 года.