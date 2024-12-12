«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)

«Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов .

В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги – 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу »), судам (450 000 евро Бесарду Шабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.

Общая сумма долга – более 900 млн рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год – на интернат для академии.

Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го), «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда (без зимнего усиления и покрытия долга), утверждает Карпов.

Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве (сегодня он был отправлен под домашний арест – Спортс’‘) может стать признание «Химок» банкротом. Этот вариант, среди прочего, рассматривается руководством Московской области, которое через УОР №5 Мастер-Сатурн является одним из учредителей клуба.

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