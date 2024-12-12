  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)
25

«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)

«Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги – 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Шабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.

Общая сумма долга – более 900 млн рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год – на интернат для академии.

Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го), «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда (без зимнего усиления и покрытия долга), утверждает Карпов.

Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве (сегодня он был отправлен под домашний арест – Спортс’‘) может стать признание «Химок» банкротом. Этот вариант, среди прочего, рассматривается руководством Московской области, которое через УОР №5 Мастер-Сатурн является одним из учредителей клуба.

Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoХимки
logoЛукас Вера I
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
кризис
logoОренбург
Туфан Садыгов
logoФранк Артига
logoБесард Шабович
logoАнтон Заболотный
деньги
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инвестор «Химок» Садыгов отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере
41сегодня, 18:19
Следствие просит арестовать инвестора «Химок» Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по статье – до 10 лет тюрьмы
38сегодня, 13:49
В «Химках» из-за ареста Садыгова приостановили смену руководства
14сегодня, 12:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»
513 минут назад
Аморим о 2:1 с «Викторией»: «МЮ» хорошо отреагировал на пропущенный гол, мы стали играть лучше и быстрее. Победа важна»
538 минут назад
Лапорта радостно тряс кулаком после победы «Барсы» над «Боруссией», поздравлял команду в отеле. Феррана президент назвал «акулой»
1553 минуты назад
Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня «Золотой мяч»-2002. До финала ЧМ я был фаворитом. Но и второе место для защитника – это невероятно»
25сегодня, 20:17
Ахметов хочет остаться в «Зените», в него верит Семак. Хавбек интересен «Рубину» (Иван Карпов)
12сегодня, 20:10
Лига Европы. «Рейнджерс» против «Тоттенхэма», «Аякс» – «Лацио», ПАОК Чалова и Оздоева забил 5 голов «Ференцварошу», «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Викторией» Пльзень
162сегодня, 20:03Live
Сэвидж об ошибке Онана: «Просто ужасный пас. Дело не в системе, а в людях, принимающих решения»
10сегодня, 19:48
Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах за «МЮ». Форвард делит 1-е место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы
11сегодня, 19:41
У «МЮ» 3 победы, 2 поражения и 1 ничья при Амориме. Дальше – «Сити»
24сегодня, 19:40
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Виктории» Пльзень – 2:1! Хейлунд сделал дубль, выйдя вместо Рэшфорда, Выдра забил после ошибки Онана
211сегодня, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Агуэро считает «Сити» фаворитом КЧМ: «У Пепа команды мечты, он никогда не отдыхает и знает, как поддерживать настрой. Он не собирается менять свой стиль, даже если проигрывает»
130 минут назад
Харгривз об ошибке Онана: «Его можно винить чуть больше, но и де Лигта тоже. Вратарь сделал плохой пас, который неудобно принимать вполоборота. Защитник выполнял указания Аморима»
239 минут назад
Бруну о 2:1 с «Викторией»: «Хорошая игра, ошибки – часть футбола, без них не бывает и голов. Онана еще не раз поможет нам, верим в него. «МЮ» проявил стойкость и победил»
555 минут назад
Лига конференций. «Челси» победил «Астану», «Фиорентина» забила 7 голов ЛАСК, «Нью Сэйнтс» против «Панатинаикоса», «Динамо» Минск обыграло «Ларн»
24сегодня, 20:01Live
Мареска о 3:1 с «Астаной»: «Игроки «Челси» прекрасно справились с холодом, долгой дорогой и неидеальным полем. Я очень рад»
6сегодня, 19:59
Экс-любовница Уокера об общении с детьми: «Говорю, что папа занят футболом, но сын уже не верит оправданиям. Надеюсь, удастся наладить мосты – у нас двое детей и жизнь слишком коротка»
6сегодня, 19:58
Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До «Юве» был и «Челси». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал»
9сегодня, 19:26
Вадим Андреев остается гендиректором «Крыльев». Перед ним стоят стратегически важные задачи от руководства Самарской области по оптимизации работы клуба («Матч ТВ»)
6сегодня, 19:10
У «МЮ» 1 удар в створ за 1-й тайм с «Викторией». Всего манкунианцы нанесли 4 удара, чешский клуб – 6
19сегодня, 18:49
Президент «Урала» о Fan ID: «Есть закон, мое мнение ни о чем не говорит, мне разницы нет, как лучше сделать. Если бы отменили, народу побольше бы ходило»
2сегодня, 18:30
Рекомендуем