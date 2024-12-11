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Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Горбунов, Ардашев, Порошкин, Терентьев выступят в коньковой гонке на 15 км

12 декабря на Кубке России по лыжным гонкам мужчины пробегут 15 км свободным стилем.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

3-й этап 

Чусовой

Мужчины

15 км, свободный стиль 

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Старт-лист 

9. Глеб Ретивых 

20. Андрей Краснов 

25. Алексей Виценко 

26. Сергей Устюгов 

27. Александр Гребенько

28. Иван Якимушкин 

29. Ермил Вокуев 

30. Евгений Белов 

31. Андрей Собакарев 

32. Антон Тимашов 

34. Егор Митрошин 

36. Илья Семиков

37. Андрей Мельниченко 

39. Александр Терентьев 

40. Дмитрий Жуль 

42. Денис Спицов 

46. Александр Большунов 

47. Виктор Жуль 

49. Денис Филимонов 

50. Евгений Семяшкин 

52. Илья Порошкин 

54. Артем Мальцев 

56. Савелий Коростелев

58. Сергей Ардашев 

59. Алексей Червоткин 

60. Иван Горбунов 

Полный старт-лист – здесь.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСергей Устюгов
logoГлеб Ретивых
logoАндрей Краснов
logoИван Якимушкин
logoЕрмил Вокуев
logoЕвгений Белов
logoАндрей Собакарев
logoАнтон Тимашов
logoАлександр Терентьев
logoАндрей Мельниченко
logoДмитрий Жуль
logoИлья Семиков
logoАлександр Большунов
logoДенис Спицов
logoВиктор Жуль
logoАлексей Червоткин
logoАртем Мальцев
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
Илья Порошкин
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