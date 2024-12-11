Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Горбунов, Ардашев, Порошкин, Терентьев выступят в коньковой гонке на 15 км

12 декабря на Кубке России по лыжным гонкам мужчины пробегут 15 км свободным стилем.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

9. Глеб Ретивых

20. Андрей Краснов

25. Алексей Виценко

26. Сергей Устюгов

27. Александр Гребенько

28. Иван Якимушкин

29. Ермил Вокуев

30. Евгений Белов

31. Андрей Собакарев

32. Антон Тимашов

34. Егор Митрошин

36. Илья Семиков

37. Андрей Мельниченко

39. Александр Терентьев

40. Дмитрий Жуль

42. Денис Спицов

46. Александр Большунов

47. Виктор Жуль

49. Денис Филимонов

50. Евгений Семяшкин

52. Илья Порошкин

54. Артем Мальцев

56. Савелий Коростелев

58. Сергей Ардашев

59. Алексей Червоткин

60. Иван Горбунов

Полный старт-лист – здесь.