  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»
27

Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»

Пеп Гвардиола поведал о проблемах со сном, кожей и пищеварением.

Напомним, что после матча против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3) Пеп вышел к журналистам с царапинами на лице. Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно». Затем он объяснил свои слова: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом».

Отметим, что на данный момент у «горожан» 1 победа в 10 последних матчах. После поражения от «Ювентуса» (0:2) в ЛЧ Гвардиола пообщался со своим другом Лукой Тони.

– У меня проблемы с кожей. Мне приходится принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Ногти – да, я поработал ими с носом.

Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни, я много лажаю. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да.

– Что изменилось?

– Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть что-то легкое. Только суп вечером.

Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул в Премьер-лиге, и я не иду против своего состояния ума. Если мое состояние ума сейчас уродливо... Оно уродливо. Но я знаю, что это пройдет.

То же самое происходит, когда я вне себя от радости. Я знаю, что и это пройдет.

Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда дела идут хорошо. Теперь ситуация, через которую мы проходим…

Сейчас нет тренеров, игроков или компаний, которые не переживали бы одного или двух плохих месяцев. Это может случиться. Как все может пойти хуже и хуже? Поражение, поражение, поражение.  Что они сделают? Они отправят меня домой? Я вернусь домой.

Что можно сделать в жизни? Принять это как должное. Это нужно принять. Это жизнь. В жизни не всегда все идет так, как хочется.

– Сможет ли «Сити» оправиться?

– В этом сезоне – не знаю. Это сезон больших трудностей. Нам нужно обрести стабильность. Но если мы справимся, соперникам будет нелегко встречаться с нами, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Amazon Prime.

Кадр дня: Пеп разодрал себя на матче ЛЧ. Рана на носу, вся лысина в красных полосах

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
logoПеп Гвардиола
logoЗдоровье
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЛука Тони
logoЮвентус
психология
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Сити» 2 победы в 6 турах ЛЧ – «горожане» идут на 22-м месте в таблице. Дальше – «ПСЖ»
83вчера, 22:00
У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»
109вчера, 21:51
Пеп о словах про «желание сделать себе больно»: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом»
5927 ноября, 11:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лига Европы. «Рейнджерс» сыграли вничью с «Тоттенхэмом», «Аякс» уступил «Лацио», ПАОК Чалова и Оздоева забил 5 голов «Ференцварошу», «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Викторией» Пльзень
1673 минуты назад
Златан показал образ в стиле «Острых козырьков» и использовал цитату Томаса Шелби: «Я не плачу за костюмы»
17 минут назадФото
Уэс Браун: «Палмер – с отрывом лучший игрок АПЛ в этом сезоне. Он особенный»
419 минут назад
Губернатор Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в Петербурге: «Двух мнений быть не может, есть соответствующая дата. Постараемся как следует отметить 100-летний юбилей»
2245 минут назад
«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)
43сегодня, 20:59
Аморим о 2:1 с «Викторией»: «МЮ» хорошо отреагировал на пропущенный гол, мы стали играть лучше и быстрее. Победа важна»
7сегодня, 20:50
Лапорта радостно тряс кулаком после победы «Барсы» над «Боруссией», поздравлял команду в отеле. Феррана президент назвал «акулой»
17сегодня, 20:35
Роберто Карлос: «Роналдо украл у меня «Золотой мяч»-2002. До финала ЧМ я был фаворитом. Но и второе место для защитника – это невероятно»
27сегодня, 20:17
Ахметов хочет остаться в «Зените», в него верит Семак. Хавбек интересен «Рубину» (Иван Карпов)
15сегодня, 20:10
Сэвидж об ошибке Онана: «Просто ужасный пас. Дело не в системе, а в людях, принимающих решения»
10сегодня, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. «Челси» победил «Астану», «Фиорентина» забила 7 голов ЛАСК, «Нью Сэйнтс» против «Панатинаикоса», «Динамо» Минск обыграло «Ларн»
24сегодня, 20:01Live
«Краснодар» увеличил до 9,5 млн евро предложение за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба, его оценивают в 10 млн (Globo Esporte)
18 минут назад
«Тоттенхэм» 2-й раз за год проверит работу медицинского отдела из-за многочисленных травм. Постекоглу недоволен постоянными рецидивами у игроков
24 минуты назад
Агуэро считает «Сити» фаворитом КЧМ: «У Пепа команды мечты, он никогда не отдыхает и знает, как поддерживать настрой. Он не собирается менять свой стиль, даже если проигрывает»
1сегодня, 20:58
Харгривз об ошибке Онана: «Его можно винить чуть больше, но и де Лигта тоже. Вратарь сделал плохой пас, который неудобно принимать вполоборота. Защитник выполнял указания Аморима»
2сегодня, 20:49
Бруну о 2:1 с «Викторией»: «Хорошая игра, ошибки – часть футбола, без них не бывает и голов. Онана еще не раз поможет нам, верим в него. «МЮ» проявил стойкость и победил»
5сегодня, 20:33
Мареска о 3:1 с «Астаной»: «Игроки «Челси» прекрасно справились с холодом, долгой дорогой и неидеальным полем. Я очень рад»
7сегодня, 19:59
Экс-любовница Уокера об общении с детьми: «Говорю, что папа занят футболом, но сын уже не верит оправданиям. Надеюсь, удастся наладить мосты – у нас двое детей и жизнь слишком коротка»
6сегодня, 19:58
Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До «Юве» был и «Челси». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал»
10сегодня, 19:26
Вадим Андреев остается гендиректором «Крыльев». Перед ним стоят стратегически важные задачи от руководства Самарской области по оптимизации работы клуба («Матч ТВ»)
6сегодня, 19:10
Рекомендуем