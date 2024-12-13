Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»

Пеп Гвардиола поведал о проблемах со сном, кожей и пищеварением.

Напомним, что после матча против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3) Пеп вышел к журналистам с царапинами на лице. Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно ». Затем он объяснил свои слова: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом».

Отметим, что на данный момент у «горожан» 1 победа в 10 последних матчах. После поражения от «Ювентуса » (0:2) в ЛЧ Гвардиола пообщался со своим другом Лукой Тони .

– У меня проблемы с кожей. Мне приходится принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Ногти – да, я поработал ими с носом.

Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни, я много лажаю. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да.

– Что изменилось?

– Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть что-то легкое. Только суп вечером.

Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул в Премьер-лиге, и я не иду против своего состояния ума. Если мое состояние ума сейчас уродливо... Оно уродливо. Но я знаю, что это пройдет.

То же самое происходит, когда я вне себя от радости. Я знаю, что и это пройдет.

Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда дела идут хорошо. Теперь ситуация, через которую мы проходим…

Сейчас нет тренеров, игроков или компаний, которые не переживали бы одного или двух плохих месяцев. Это может случиться. Как все может пойти хуже и хуже? Поражение, поражение, поражение. Что они сделают? Они отправят меня домой? Я вернусь домой.

Что можно сделать в жизни? Принять это как должное. Это нужно принять. Это жизнь. В жизни не всегда все идет так, как хочется.

– Сможет ли «Сити» оправиться?

– В этом сезоне – не знаю. Это сезон больших трудностей. Нам нужно обрести стабильность. Но если мы справимся, соперникам будет нелегко встречаться с нами, – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Amazon Prime.

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