Подколзин сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой». У него 10 очков в 29 играх в сезоне

Василий Подколзин сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».

Форвард «Эдмонтона » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Уайлд» (7:1).

На счету 23-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+5». Он прервал серию из 4 игр без результативных действий.

Сегодня Подколзин (12:19, 0:34 – в меньшинстве, «+2») остался без бросков в створ. В его активе 1 блок.