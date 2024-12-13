Подколзин сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой». У него 10 очков в 29 играх в сезоне
Василий Подколзин сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».
Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Уайлд» (7:1).
На счету 23-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+5». Он прервал серию из 4 игр без результативных действий.
Сегодня Подколзин (12:19, 0:34 – в меньшинстве, «+2») остался без бросков в створ. В его активе 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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