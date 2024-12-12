Дело о причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции могут возобновить при появлении доказательств. Килиана не допрашивали, доказательств лжи потерпевшей нет

Дело о причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию все еще может возобновиться.

Об этом рассказала прокурор Марина Чиракова, занимавшаяся расследованием дела.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где ночевали форвард «Реала » и его друзья. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

Сегодня прокуратура Швеции объявила, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательств.

«Я не буду называть имя подозреваемого. Дело закрыто, потому что я обнаружила, что собранных доказательств недостаточно для продолжения расследования, поэтому я решила его прекратить. Допрашивать [подозреваемого] нельзя без предъявления формальных обвинений.

Единственное, что я могу сказать, это то, что доказательств недостаточно. Нет никаких доказательств лжи [предполагаемой жертвы]. Материалов, собранных в ходе расследования, недостаточно для продолжения дела. Это единственная причина, по которой его решено прекратить. Они (жертва и ее адвокат – Спортс’’) могут потребовать пересмотра моего решения.

Дело закрыто, но в будущем его всегда можно будет возобновить, если появятся новые веские доказательства», – сказала Чиракова.