Чибриков забил «Вегасу» и стал 3-й звездой матча. У него 3 гола в 3 матчах в НХЛ за «Виннипег»

Никита Чибриков забил «Вегасу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Виннипега » открыл счет в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:3 ОТ) с передачи Владислава Наместникова .

В активе 21-летнего нападающего 3 (2+1) очка в 2 матчах в текущем сезоне. Всего в лиге у него 3 игры и 4 (3+1) балла.

Сегодня Чибриков (11:25, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом. Также допустил 1 потерю.