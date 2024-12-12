«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за протестов украинских организаций штата Огайо. Они считают мероприятие политической акцией

«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за протестов.

12 декабря в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» группой русскоязычных болельщиков из США планировалось провести «Вечер русского наследия».

За «Блю Джекетс» выступают 5 россиян – вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко .

На мероприятие продавались билеты стоимостью по 37 и 73 доллара, включающие в себя групповое фото болельщиков с российским форвардом «Коламбуса » Кириллом Марченко после матча.

Было продано более 50 билетов, однако 11 декабря менеджмент «Коламбуса» сообщил организаторам, что мероприятие не состоится из соображений безопасности. Деньги будут возвращены болельщикам.

«Основной причиной отмены стал протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые писали во все инстанции, включая спонсоров команды, преподнося это мероприятие как политическую акцию.

Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками.

Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность», – заявил один из организаторов «Вечера русского наследия» Александр Браверман.

«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Это стандартный пакет билетов, который включает фото на льду»