Татьяна Тарасова: «В России два главных национальных вида спорта – хоккей и фигурное катание. Футбола нет. Когда сборная хорошо выступала? Никогда. Вот и все»
Татьяна Тарасова считает хоккей и фигурное катание национальными видами спорта.
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
«На хоккей ходит больше людей – этот вид спорта любит все мужское население и женщины. Большие арены, несколько игр в неделю. Ничего удивительного.
На мой взгляд, в нашей стране два главных национальных вида спорта – хоккей и фигурное катание. Конечно, не футбол.
Я не вижу нашего футбола. Его нет. Когда наша сборная хорошо выступала? Когда вообще мы в футболе хорошо выступаем? Никогда. Вот и все», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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