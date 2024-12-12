Татьяна Тарасова считает хоккей и фигурное катание национальными видами спорта.

Ранее появилась информация , что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«На хоккей ходит больше людей – этот вид спорта любит все мужское население и женщины. Большие арены, несколько игр в неделю. Ничего удивительного.

На мой взгляд, в нашей стране два главных национальных вида спорта – хоккей и фигурное катание. Конечно, не футбол.

Я не вижу нашего футбола. Его нет. Когда наша сборная хорошо выступала? Когда вообще мы в футболе хорошо выступаем? Никогда. Вот и все», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .