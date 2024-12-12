Джон Кордоба: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026. Несправедливо лишать возможности играть на международной арене – спорт и футбол не имеют отношения к происходящему»

Джон Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России.

– Сборная России по-прежнему не играет в официальных матчах. Если бы она выступила на ЧМ-2026, какими были бы ее шансы?

– Сложно сказать. В России много хороших футболистов – здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что.

А чемпионат мира – вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.

– Как вы сейчас воспринимаете отстранение нашей сборной?

– Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» – Черников, Кривцов и другие – выступали на крупных турнирах.

Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем.

Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения.

Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену, – сказал нападающий «Краснодара » Джон Кордоба .