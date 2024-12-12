Джон Кордоба: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026. Несправедливо лишать возможности играть на международной арене – спорт и футбол не имеют отношения к происходящему»
– Сборная России по-прежнему не играет в официальных матчах. Если бы она выступила на ЧМ-2026, какими были бы ее шансы?
– Сложно сказать. В России много хороших футболистов – здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что.
А чемпионат мира – вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.
– Как вы сейчас воспринимаете отстранение нашей сборной?
– Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» – Черников, Кривцов и другие – выступали на крупных турнирах.
Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем.
Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения.
Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену, – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
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