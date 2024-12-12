18-летний индиец Гукеш стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам
18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам.
В Сингапуре прошла заключительная партия матча за шахматную корону. Индиец черными фигурами обыграл действующего чемпиона китайца Дин Лижэня (общий счет – 7,5:6,5).
Гукеш превзошел рекорд Гарри Каспарова*, который в 1985 году выигрывал первенство в 22-летнем возрасте.
Гукеш стал 18-м чемпионом мира и вторым из Индии. Первым был Вишванатан Ананд (2007–2013).
* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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