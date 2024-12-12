European Aquatics удалила публикацию о призерах ЧМ по плаванию, в которой не упомянула Лифинцева
European Aquatics удалила публикацию о призерах ЧМ по плаванию без Лифинцева.
Накануне российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, установив юниорский мировой рекорд.
Лифинцев выступает на ЧМ в Будапеште в нейтральном статусе.
После заплыва Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсетях опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров.
«Насколько быстрым был этот финал?! Хуберт Кош и Каспер Стоковски заняли места на подиуме», – говорилось в публикации (комментарии к ней через некоторое время были отключены).
Позднее публикации без упоминания Лифинцева пропали из всех соцсетей European Aquatics.
Верите? У России золото ЧМ в плавании: наш метеор побил рекорд и заставил организаторов хитрить
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети European Aquatics
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