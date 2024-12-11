Лига Европы. «Фенербахче» примет «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм» и ПАОК Чалова и Оздоева проведут свои матчи в четверг

Стартует 6-й тур Лиги Европы.

В единственном матче среды «Фенербахче» принимает «Атлетик».

В четверг ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Ференцварошем», «Рома» – с «Брагой», а «Манчестер Юнайтед» – с «Викторией» Пльзень. «Лацио» отправится в гости к «Порту», «Тоттенхэм» – к «Рейнджерс».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

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6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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