Лига Европы. «Фенербахче» примет «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм» и ПАОК Чалова и Оздоева проведут свои матчи в четверг
Стартует 6-й тур Лиги Европы.
В единственном матче среды «Фенербахче» принимает «Атлетик».
В четверг ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Ференцварошем», «Рома» – с «Брагой», а «Манчестер Юнайтед» – с «Викторией» Пльзень. «Лацио» отправится в гости к «Порту», «Тоттенхэм» – к «Рейнджерс».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига Европы
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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