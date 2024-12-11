Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 12-м, Поварницын – 13-м, Бажин – 19-м, Поршнев – 31-м, Цветков – 38-м, Пащенко – 43-м, Халили – 46-м
12 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ижевск
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Дмитрий Иванов
5. Вадим Истамгулов
10. Кирилл Стрельцов
17. Александр Бектуганов
18. Даниил Усов
19. Кирилл Бажин
22. Василий Томшин
25. Олег Домичек
31. Никита Поршнев
32. Роман Еремин
38. Максим Цветков
41. Рустам Каюмов
43. Петр Пащенко
46. Карим Халили
54. Денис Иродов
55. Иван Колотов
57. Андрей Вьюхин
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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