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  • Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 12-м, Поварницын – 13-м, Бажин – 19-м, Поршнев – 31-м, Цветков – 38-м, Пащенко  – 43-м, Халили – 46-м
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Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 12-м, Поварницын – 13-м, Бажин – 19-м, Поршнев – 31-м, Цветков – 38-м, Пащенко  – 43-м, Халили – 46-м

12 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Евгений Емерхонов

2. Дмитрий Иванов 

5. Вадим Истамгулов 

7. Евгений Сидоров 

8. Александр Корнев

10. Кирилл Стрельцов 

12. Александр Логинов 

13. Александр Поварницын 

17. Александр Бектуганов 

18. Даниил Усов 

19. Кирилл Бажин 

22. Василий Томшин 

25. Олег Домичек 

31. Никита Поршнев 

32. Роман Еремин 

34. Ильназ Мухамедзянов 

38. Максим Цветков 

41. Рустам Каюмов 

43. Петр Пащенко 

46. Карим Халили 

54. Денис Иродов 

55. Иван Колотов 

57. Андрей Вьюхин 

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Евгений Емерхонов
logoАлександр Логинов
logoАлександр Поварницын
logoКирилл Стрельцов
Александр Корнев
Евгений Сидоров
logoВасилий Томшин
Олег Домичек
Кирилл Бажин
Даниил Усов
logoМаксим Цветков
logoНикита Поршнев
Роман Еремин
Ильназ Мухамедзянов
Рустам Каюмов
logoКарим Халили
logoПетр Пащенко
Андрей Вьюхин
Денис Иродов
результаты
logoсборная России жен
индивидуальная гонка
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