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  • Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»
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Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»

Роман Ротенберг заявил, что в телекомпании TSN ждут возвращения России на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Оттаве.

«Как я знаю, канадская телекомпания TSN, которая много лет показывает молодежный чемпионат мира, настаивает на том, чтобы ИИХФ вернула на турнир молодежную сборную России.

Да, это сенсационная новость, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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