Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев. Для игроков с паспортом РФ лимит прежний – 3-6% от сделки (Иван Карпов)

РФС снял ограничение на размер комиссии агента при переходе иностранцев в РПЛ.

По информации инсайдера Ивана Карпова , РФС разделил применение агентского регламента ФИФА, который ограничивает комиссию посредников за переход игроков, на две части.

При договоренности с футболистами, у которых есть российский паспорт, регламент продолжит работать без изменений – отчисления агентам не смогут превышать 3-6% от суммы сделки. На иностранцев и обладателей двойного гражданства ограничение действовать перестанет.

Отмечается , что во многих странах от применения агентского регламента отказались, а в качестве одного из вариантов рассматривали полное снятие лимитов для всех категорий футболистов.