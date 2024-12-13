Коваленко набрал первые очки за «Сан-Хосе», сделав 3 передачи в игре с «Сент-Луисом». Он выходил в первом звене «Шаркс» и стал 3-й звездой матча
Николай Коваленко набрал первые очки за «Сан-Хосе» – 0+3 в игре с «Сент-Луисом».
Форвард «Шаркс» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:3).
25-летний россиянин провел второй матч за калифорнийцев после обмена из «Колорадо». Он начал игру в первом звене команды с Макклином Селебрини и Тайлером Тоффоли.
Сегодня Коваленко (13:18, 0:10 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.
В дебютном сезоне в лиге у Николая стало 11 (4+7) очков в 30 играх при полезности «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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