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Дело о причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции закрыто из-за отсутствия доказательств

Дело о причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию в Швеции закрыто.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

Сегодня прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

«В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по моей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто.

Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления», – говорится в пресс-релизе прокурора Марины Чираковой.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт прокуратуры Швеции
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