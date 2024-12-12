Дело о причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции закрыто из-за отсутствия доказательств

Дело о причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию в Швеции закрыто.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

Сегодня прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

«В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по моей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто.

Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления», – говорится в пресс-релизе прокурора Марины Чираковой.