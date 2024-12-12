Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»

Агент Артема Дзюба с недоверием отнесся к пересчету статистики футболиста.

Портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные : 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.

– Во вторник Transfermarkt опубликовал статистику по «гол+пас» Дзюбы и Лоськова, и там отставание составляет 5 очков. Ранее в СМИ писали – десять. Вы и Артем исходите из каких данных?

– Если говорить про Transfermarkt, то там над статистикой работает большая команда, а не два человека. Исходя из этого, лично у меня доверия к их данным несколько больше, чем к авторам предыдущего недавнего материала.

При всем уважении к коллегам, я бы здесь все‑таки придерживался официальных источников. Потому что, насколько я понимаю, в той же работе «СЭ» и Спортса’’ есть определенные несостыковки даже с той информацией, которая использовалась этими же изданиями несколько лет назад, уже не говоря про сезоны 90‑х годов, когда играл Лоськов.

Но то, что касается выступлений Артема, там определенно есть неточности, и это наводит на мысль, что ошибки могут быть и в других сезонах, ранних.

Мне кажется, если кто‑то хочет что‑то пересчитать, тогда это надо делать официально и целенаправленно: создать какую‑то рабочую группу от РФС и РПЛ , в которую войдут не два‑три человека, а больше.

Работа ведь действительно колоссальная: отсмотреть такое огромное количество часов футбольных матчей и футбольного материала.

И здесь человеческий фактор, фактор человеческой ошибки, все равно может присутствовать. А этого бы не хотелось при определении определенных исторических фактов, это приведет только к дополнительным спорам.

Понятно, что каждое издание вольно действовать так, как ему хочется.

Но повторюсь: все‑таки принято придерживаться при фиксации каких‑то крупных рекордов официальных данных от компетентных структур, – сказал Леонид Гольдман , представитель Артема Дзюбы.

Добавим, что Transfermarkt засчитывает за голевые передачи заработанные пенальти и удары, после которых забивали с добивания.

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»