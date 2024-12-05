СКА проиграл 8 из 12 последних матчей. Команда Ротенберга – 4-я на Западе

СКА уступил «Динамо» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 8-е поражение команды тренера Романа Ротенберга в 12 последних матчах.

На данный момент СКА занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 33 игр. «Динамо » идет на 3-м месте в 45 баллами в 34 матчах.

В следующей игре, 8 декабря, СКА сыграет с «Барысом».