58

СКА проиграл 8 из 12 последних матчей. Команда Ротенберга – 4-я на Западе

СКА уступил «Динамо» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 8-е поражение команды тренера Романа Ротенберга в 12 последних матчах.

На данный момент СКА занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 33 игр. «Динамо» идет на 3-м месте в 45 баллами в 34 матчах.

В следующей игре, 8 декабря, СКА сыграет с «Барысом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСКА
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов – комику Илье Соболеву о том, какими духами пользуется: «У меня ментоловая штучка есть на джерси. Хочешь понюхать? Как «Звездочка». Нюхаешь и бежишь»
34сегодня, 17:56
Кузнецов пошутил о Макдэвиде в СКА: «Он не потянет этого уровня. С ума сойдет»
19сегодня, 16:54
Кузнецов о переходе в СКА: «Позвонил Ротенберг, договорились за 2 минуты. Поговорили по-хоккейному. Решение было тяжелое, но в то же время и легкое»
35сегодня, 14:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг – комику Илье Соболеву о любимых джинсах: «Мужские широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. 501-й Levi’s»
4 минуты назад
НХЛ. «Каролина» примет «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Тампа» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» против «Коламбуса»
2149 минут назад
Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «СКА должны были давать больше удалений. Наши игроки разговаривали с их лавкой. Закрой рот и играй. Нельзя терять концентрацию»
2850 минут назад
Кудашов после 4:2 со СКА: «Слава богу, в нашем хоккее есть такие игроки, как Гусев и Кузнецов, которые создают красоту и делают разницу»
255 минут назад
Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «Непросто играть после Дальнего Востока. Ребята старались, но допустили на одну ошибку больше. Разберем»
35сегодня, 19:22
Юдин о поражении СКА от «Динамо»: «После возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок возрастает»
19сегодня, 19:18
КХЛ. СКА уступил «Динамо», «Лада» проиграла «Металлургу», «Трактор» победил «Автомобилист»
194сегодня, 18:50
Фетисов о тренировке Овечкина: «Он не робот и не машина. Чудес не бывает. Верим, что он супермен, но не настолько. Восстановиться быстрее, чем позволяют методики, невозможно»
1сегодня, 18:40
Разин о 4:0 с «Ладой»: «Практически идеальная игра. Строго сыграли в обороне, не нарвались на контратаки. Приятно было стоять и наблюдать с лавочки»
5сегодня, 18:34
Гру после 3:1 с «Автомобилистом»: «Игроки «Трактора» заслуживают похвалы, ведь мы давно на вершине Востока. Другие команды пытаются навязать свою игру, но мы забираем контроль»
2сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Фукале о Кубке Первого канала: «Не смогу поехать, к сожалению. У меня уже были планы, хотел бы увидеться с семьей. Благодарю за вызов»
322 минуты назад
Тренер «Лады» Зубов после 0:4 от «Металлурга»: «Три человека на уколах с переломами вышли, потому что больше некому. Ребята неравнодушны, отдаются игре»
1сегодня, 18:49
Вратарь «Металлурга» Смолин 2-й раз за 3 матча сыграл на ноль. Он отбил 28 бросков в игре с «Ладой»
4сегодня, 17:59
Заварухин об 1:3 от «Трактора»: «Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Соперник наказал нас за нереализованные моменты»
2сегодня, 16:59
«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей
3сегодня, 16:26
«Адмирал» ищет варианты обмена Дмитрия Соколова («СЭ»)
2сегодня, 15:50
Захаркин о возможном возрождении тандема с Быковым: «Так далеко не смотрим. Каждый из нас старается передать молодым свои знания, умения. Это наш долг»
сегодня, 15:32
Крикунов о Звягине в «Авангарде»: «Серега – демократ, где-то мягковат был. А с хоккеистами так нельзя, чуть пожестче надо было»
4сегодня, 14:57
«Адмирал» арендовал 19-летнего Сусуева у «Спартака»
1сегодня, 14:33
Рид Буше: «Ги Буше любит структурированную игру. Это то, что «Авангарду» сейчас необходимо»
6сегодня, 13:21