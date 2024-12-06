Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Он 5-й в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 14 очков в 27 играх

Максим Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом».

Форвард «Айлендерс » отличился в игре с «Кракеном» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 26-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 27 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+4». Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров среди новичков.

Сегодня Цыплаков (14:12, 2:32 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и сделал 1 перехват.