Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Он 5-й в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 14 очков в 27 играх
Максим Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Айлендерс» отличился в игре с «Кракеном» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 26-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 27 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+4». Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров среди новичков.
Сегодня Цыплаков (14:12, 2:32 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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