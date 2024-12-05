Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами
Виктор Дьокереш забил на 6 голов больше, чем лучший бомбардир 2023 года.
Сегодня форвард «Спортинга» реализовал пенальти в матче с «Морейренсе» (1:1, первый тайм) в 13-м туре чемпионата Португалии.
В общей сложности шведский футболист забил 60 голов в 2024 году. 10 – в составе национальной команды, остальные – за «Спортинг». 34 из них были забиты в текущем сезоне.
В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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