Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

Виктор Дьокереш забил на 6 голов больше, чем лучший бомбардир 2023 года.

Сегодня форвард «Спортинга» реализовал пенальти в матче с «Морейренсе» (1:1, первый тайм) в 13-м туре чемпионата Португалии.

В общей сложности шведский футболист забил 60 голов в 2024 году. 10 – в составе национальной команды, остальные – за «Спортинг». 34 из них были забиты в текущем сезоне.

В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей , чтобы стать лучшим бомбардиром года.