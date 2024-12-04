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Финал Гран-при. Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии покажут короткие программы

Пары выступят с короткими программами в финале Гран-при по фигурному катанию.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Пары

Короткая программа

Начало – 21:55 по московскому времени (5 декабря), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Вторая разминка

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Элли Кам
Рюичи Кихара
Дэнни О’Ши
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Японии
Анастасия Метелкина
Ребекка Гиларди
logoГран-при
Никита Володин
Минерва Фабьен Хазе
сборная Грузии
logoсборная США
Лука Берулава
logoсборная Германии
пары
Сара Конти
Рику Миура
Филиппо Амброзини
logoсборная Италии по фигурному катанию
Никколо Мачии
результаты
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