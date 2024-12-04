Финал Гран-при. Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии покажут короткие программы
Пары выступят с короткими программами в финале Гран-при по фигурному катанию.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Пары
Короткая программа
Начало – 21:55 по московскому времени (5 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Вторая разминка
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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