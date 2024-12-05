«Авангард» хочет приобрести лучшего бомбардира «Северстали» Пилипенко
Кирилл Пилипенко интересен «Авангарду».
«Авангард» заинтересован в приобретении 28-летнего нападающего «Северстали».
Как пишет журналист Михаил Зислис, за хоккеиста клуб «готов отдать много денег». Но череповчане на данный момент не хотят продавать форварда.
Действующий договор хоккеиста и «Северстали» рассчитан до завершения этого сезона.
Кирилл Пилипенко является лучшим бомбардиром «Северстали» в нынешнем сезоне, имея в активе 26 (14+12) очков в 32 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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