«Авангард» хочет приобрести лучшего бомбардира «Северстали» Пилипенко

Кирилл Пилипенко интересен «Авангарду».

«Авангард » заинтересован в приобретении 28-летнего нападающего «Северстали ».

Как пишет журналист Михаил Зислис, за хоккеиста клуб «готов отдать много денег». Но череповчане на данный момент не хотят продавать форварда.

Действующий договор хоккеиста и «Северстали» рассчитан до завершения этого сезона.

Кирилл Пилипенко является лучшим бомбардиром «Северстали» в нынешнем сезоне, имея в активе 26 (14+12) очков в 32 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .