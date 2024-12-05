  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»
14

Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»

Ферстаппен сообщил, что мат в адрес Расселла был верным решением.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что мог более жестко высказаться о коллеге из «Мерседеса» Джордже Расселле.

По версии Ферстаппена, Расселл намеренно «подставил» его под штраф в квалификации на Гран-при Катара. Тогда нидерландец сообщил, что «полностью потерял уважение» к Джорджу и предложил ему «пойти ## ###».

«Я вообще не жалею, потому что говорил все это всерьез. Если бы пришлось сделать это снова, я бы сказал даже больше, зная исход гонки. До сих пор не могу поверить, что кто-то может так себя вести в комнате стюардов.

Для меня это неприемлемо, ведь мы все гонщики, мы очень уважаем друг друга, даже играем в разные виды спорта вместе, путешествуем вместе. Конечно, случаются моменты, когда вы сталкиваетесь или что-то в таком духе, и вы недовольны друг другом.

За всю свою карьеру я никогда не видел того, что случилось в комнате стюардов в Катаре. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо.

Дело вовсе не в том, что он директор Ассоциации гонщиков Гран-при – я никак не ожидал, что кто-то будет активно добиваться штрафа для соперника – так откровенно – и лгать о том, что я делал. Но, очевидно, это оказало свое влияние. Это просто было неприятно и на самом деле сильно шокировало», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен послал Расселла, 24-й пилот за год, титул разыграют в последней гонке – хаос «Ф-1» за неделю

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoГран-при Абу-Даби
logoГран-при Катара
logoФормула-1
регламент
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoФИА
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
брань
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордж Расселл: «Ферстаппен назвал меня двуличным ублюдком – я не смирюсь. Макс думает, что ему сойдет с рук убийство, он громил свою команду»
1325 минут назад
Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»
37сегодня, 12:58
Льюис Хэмилтон о переходе в «Феррари»: «В начале года отношения в команде стали напряженными. Людям потребовалось время»
4сегодня, 12:35
Лиам Лоусон о шансе перейти в «Ред Булл»: «Не думаю об этом. «РБ» борется за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов»
сегодня, 12:01
Юки Цунода: «Если бы я не начал побеждать Риккардо с первой же гонки, то сейчас на диване отдыхал бы именно я»
5сегодня, 11:38
Шарль Леклер о личном зачете: «Второе место лучше третьего. Но победа в Кубке конструкторов намного важнее»
1сегодня, 11:17
Льюис Хэмилтон об уходе из «Мерседеса»: «Рекорды и титулы говорят сами за себя. Конец эпохи для меня, команды и истории «Ф-1»
17сегодня, 10:52
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
1сегодня, 10:30
Руководитель «Хааса» не знал, что Окона вынудят покинуть «Альпин» досрочно: «Мне дали слово, что Эстебан сможет выступить на тестах»
4сегодня, 10:20
Отец Переса выложил фото с банками «Ред Булл»: «Все готово к 2025-му. Список лживых журналистов опубликую в понедельник»
15сегодня, 09:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10