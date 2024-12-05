Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что мог более жестко высказаться о коллеге из «Мерседеса» Джордже Расселле.
По версии Ферстаппена, Расселл намеренно «подставил» его под штраф в квалификации на Гран-при Катара. Тогда нидерландец сообщил, что «полностью потерял уважение» к Джорджу и предложил ему «пойти ## ###».
«Я вообще не жалею, потому что говорил все это всерьез. Если бы пришлось сделать это снова, я бы сказал даже больше, зная исход гонки. До сих пор не могу поверить, что кто-то может так себя вести в комнате стюардов.
Для меня это неприемлемо, ведь мы все гонщики, мы очень уважаем друг друга, даже играем в разные виды спорта вместе, путешествуем вместе. Конечно, случаются моменты, когда вы сталкиваетесь или что-то в таком духе, и вы недовольны друг другом.
За всю свою карьеру я никогда не видел того, что случилось в комнате стюардов в Катаре. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо.
Дело вовсе не в том, что он директор Ассоциации гонщиков Гран-при – я никак не ожидал, что кто-то будет активно добиваться штрафа для соперника – так откровенно – и лгать о том, что я делал. Но, очевидно, это оказало свое влияние. Это просто было неприятно и на самом деле сильно шокировало», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен послал Расселла, 24-й пилот за год, титул разыграют в последней гонке – хаос «Ф-1» за неделю
Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий