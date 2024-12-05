Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»

Ферстаппен сообщил, что мат в адрес Расселла был верным решением.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен заявил, что мог более жестко высказаться о коллеге из «Мерседеса » Джордже Расселле .

По версии Ферстаппена, Расселл намеренно «подставил» его под штраф в квалификации на Гран-при Катара . Тогда нидерландец сообщил, что «полностью потерял уважение» к Джорджу и предложил ему «пойти ## ###».

«Я вообще не жалею, потому что говорил все это всерьез. Если бы пришлось сделать это снова, я бы сказал даже больше, зная исход гонки. До сих пор не могу поверить, что кто-то может так себя вести в комнате стюардов.

Для меня это неприемлемо, ведь мы все гонщики, мы очень уважаем друг друга, даже играем в разные виды спорта вместе, путешествуем вместе. Конечно, случаются моменты, когда вы сталкиваетесь или что-то в таком духе, и вы недовольны друг другом.

За всю свою карьеру я никогда не видел того, что случилось в комнате стюардов в Катаре. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо.

Дело вовсе не в том, что он директор Ассоциации гонщиков Гран-при – я никак не ожидал, что кто-то будет активно добиваться штрафа для соперника – так откровенно – и лгать о том, что я делал. Но, очевидно, это оказало свое влияние. Это просто было неприятно и на самом деле сильно шокировало», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу -Даби.

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Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»