Мичков впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 3 передачи за 14:21 против «Флориды». У него 22 очка в 24 играх в дебютном сезоне
Матвей Мичков впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 3 передачи против «Флориды».
Форвард «Филадельфии» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Пантерс» (5:7).
На счету 19-летнего россиянина 22 (9+13) балла в 24 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+1».
Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с отрывом в 5 баллов от защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (0+17 в 26 играх).
Сегодня Мичков (14:21, 4:39 – в большинстве, 0:14 – в меньшинстве, «+1») один раз бросил в створ и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости