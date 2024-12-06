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Мичков впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 3 передачи за 14:21 против «Флориды». У него 22 очка в 24 играх в дебютном сезоне

Матвей Мичков впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 3 передачи против «Флориды».

Форвард «Филадельфии» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Пантерс» (5:7). 

На счету 19-летнего россиянина 22 (9+13) балла в 24 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+1».

Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с отрывом в 5 баллов от защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (0+17 в 26 играх).

Сегодня Мичков (14:21, 4:39 – в большинстве, 0:14 – в меньшинстве, «+1») один раз бросил в створ и сделал 1 блок. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoФлорида
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoМонреаль
logoЛэйн Хатсон
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