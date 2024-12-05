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  • В Суперлиге будет 3 дивизиона. В высшем – 16 команд, чемпионы топ-5 лиг попадают туда автоматически. Турнир начнется в сентябре 2025-го или 2026-го (Mundo Deportivo)
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В Суперлиге будет 3 дивизиона. В высшем – 16 команд, чемпионы топ-5 лиг попадают туда автоматически. Турнир начнется в сентябре 2025-го или 2026-го (Mundo Deportivo)

Организаторы футбольной Суперлиги обсудили формат соревнований.

Напомним, что изначально в проект Суперлиги входили 12 клубов. Из него не вышли только «Реал» и «Барселона».

Согласно информации Mundo Deportivo, турнир будет разделен на три дивизиона. В высшем («Звездном») должны принять участие 16 клубов из топ-5 лиг, а также сильные команды из Нидерландов и Португалии.

Во втором («Золотом») – еще 16, в третьем («Синем») – 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

Организаторы Суперлиги обсуждают и другие изменения. Многие клубы выразили заинтересованность в том, чтобы чемпионы сильнейших лиг, даже если они не являются исторически крупными, получали место в высшем дивизионе.

Также может быть изменена продолжительность соревнования. Сейчас на групповом раунде «Звездного» дивизиона планируются две группы по 8 команд, которые проведут по 14 матчей за два круга.

После этого топ-4 из каждой группы сыграют в четвертьфиналах и полуфиналах из двух матчей и финале, состоящем из одной игры. В общей сложности чемпиону придется сыграть 19 матчей, в то время как в нынешнем формате Лиги чемпионов – максимум 17.

Рассматривается возможность сокращения соревнований до 17 или 18 матчей. Игры всегда будут проходить в середине недели. Таким образом, национальные первенства продолжат проводиться по выходным.

Сроки начала соревнований остаются прежними: либо сентябрь 2025 года, либо сентябрь 2026 года.

Около 60 команд заинтересованы в участии в Суперлиге. Организаторы связывались с более чем сотней клубов (Mundo Deportivo)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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