«ПСЖ» готов купить Сперцяна у «Краснодара» за 20 млн евро («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара » и готов заплатить за него около 20 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

При этом владелец российского клуба Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом этого года из «Краснодара» в «ПСЖ » перешел вратарь Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 17 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .