«ПСЖ» готов купить Сперцяна у «Краснодара» за 20 млн евро («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ».
Парижский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и готов заплатить за него около 20 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».
При этом владелец российского клуба Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды в зимнее трансферное окно.
Напомним, летом этого года из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел вратарь Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила 20 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 17 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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