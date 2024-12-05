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«ПСЖ» готов купить Сперцяна у «Краснодара» за 20 млн евро («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и готов заплатить за него около 20 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт». 

При этом владелец российского клуба Сергей Галицкий не хочет продавать воспитанника и капитана команды в зимнее трансферное окно. 

Напомним, летом этого года из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел вратарь Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила 20 млн евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 17 матчей, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
деньги
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